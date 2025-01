結成30周年を迎えるBRAHMANが11月22日から24日の3日間、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて10年ぶり2度目となるイベント<尽未来祭>を開催することが発表となった。◆BRAHMAN 画像 / 動画BRAHMANは2024年夏、30周年プロジェクトとして3つの柱を発表した。1つ目は<六梵全書 six full albums of all songs>。11月4日に横浜BUNTAIで開催されたこの公演は、4時間にわたって75曲をノンストップで演奏するという内容で度肝を抜いた。