イギリスに本社を置く電話事業会社のVodafoneは2025年1月末に、世界初となる衛星経由のビデオ通話に成功したことを発表しました。専用の人工衛星を介することで、携帯電話の電波が届かない地域でも通話を行うことができます。Making a historic direct-to-device satellite video call from a standard smartphone - YouTubeVodafone makes world’s first space video call from an area of no coverage using a standard mobile