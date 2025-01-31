毎週発表される新譜の中から注目作品をレビューしていく連載「New Releases In Focus」。今回は星野源「Eureka」、米津玄師「BOW AND ARROW」、Number_i「GOD_i」、Ado「エルフ」、Creepy Nuts「doppelgänger」、乃紫「バレンタイン決戦」の6作品をピックアップした。 （関連：【動画あり】星野源、米津玄師、Number_iら新曲MV） ■星野源「Eureka」 この春、『POP VIRUS』（2018 年）以来となるニューアル
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