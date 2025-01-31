午前：債券サマリー　先物は続落、日銀利上げ観測台頭し長期金利１．２２５％に上昇

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 31日午前の債券市場で、先物中心限月3月限は続落した
  • 日銀の利上げ観測が台頭し、債券売りを促した
  • 新発10年債利回りは1.225%と同0.015ポイント上昇した
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