ニューストップ > IT 経済ニュース > マーケットニュース > 午前：債券サマリー 先物は続落、日銀利上げ観測台頭し長期金… 午前：債券サマリー 先物は続落、日銀利上げ観測台頭し長期金利１．２２５％に上昇 2025年1月31日 11時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 ざっくり言うと 31日午前の債券市場で、先物中心限月3月限は続落した 日銀の利上げ観測が台頭し、債券売りを促した 新発10年債利回りは1.225%と同0.015ポイント上昇した 記事を読む おすすめ記事 来週の株式相場に向けて＝ＦＯＭＣとトランプ株高相場を睨む展開に 2025年1月24日 17時41分 東京株式（大引け）＝３９７円高、米ハイテク株高に追随し４日ぶり反発 2025年1月29日 16時35分 東京株式（大引け）＝３９７円高、米ハイテク株高に追随し４日ぶり反発 2025年1月29日 16時23分 米外為市場サマリー：米インフレ再燃思惑で一時１５５円７０銭台に上昇 2025年1月29日 7時57分 【為替】円キャリー取引「急減」とその影響 2025年1月31日 10時10分