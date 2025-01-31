米アップルが30日発表した2024年10〜12月期決算は、売り上げ、利益とも過去最高となった。だが、競争が激化する中国での売り上げが落ち込み、主力のiPhone（アイフォーン）は減収となった。売上高は前年同期比4%増の1243億ドル（約19兆円）、純利益は7%増の363億ドル（約6兆円）だった。パソコン「Mac」やタブレット端末「iPad」、アプリストアなどサービスの売り上げが二けたの伸びをみせた。一方で、売り上げの半分超を占