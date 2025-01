【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■完全生産限定豪華盤には、noir kei ninomiyaの衣装を身にまとったMISIAの100ページにわたる豪華アートブックが付属! MISIAが、自身15枚目となるオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』を5月28日に発売する。 MISIAは現在、全国アリーナツアー『STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』を開催中。2月1日から神奈川・横浜アリーナ公