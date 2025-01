動画配信サービス「Netflix」は、米ロサンゼルス・ハリウッドで現地時間22日に開催したメディアイベント「Next on Netflix」 にて、2025年配信予定の映画&シリーズのラインナップとその最新情報を発表した。2025年もヒューマンドラマ、ロマンス、アクション、サスペンス、ホラー、コメディなど、あらゆるジャンルで 「あなたがまだ知らない、想像を超えた物語(You’re Not Ready for What’s Next)」 を続々と独占配信する。