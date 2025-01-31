＜01月30日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (2635) 野村米ＥＳＧ 東証ETF [ 4,429.0 | 80,690 | 60 ] 02 (2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,858.5 | 2,140 | 10 ] 03 (2088) 農中ＤＷ３Ｈ 東証ETF [ 2,386.5 | 23,450 | 110 ] 04 (1619) 野村建設資