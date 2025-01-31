X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç»Ò°é¤Æ¤Î»×¤ï¤º¥¯¥¹¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½ÐÍè»ö¤òÆü¡¹¥Ý¥¹¥È¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤¦¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¡×(@utuko_chan)¡£¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×1ËüÄ¶¤¨¤âÂ¿¿ô¡ª ¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤Î¶¦´¶ÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï½ñ¤­¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¦¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¼«¿È¤¬¼¹É®¡£¸½ºß4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤¦¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¡£¤Þ¤À¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤âÅÐ±à¤Þ¤Ç¤ÎÄ«¤Î½àÈ÷¤ÏËèÆüÅÜÅó¤Î¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£1Ê¬1ÉÃ¤âÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¤¢