重要無形文化財保持者、いわゆる「人間国宝」は伝統的な芸能や工芸の分野で、高い技術を体得した個人を国が認定する制度です。去年、竹工芸の分野で人間国宝となった岐部笙芳（きべ・せいほう）さん（73）は、日々の暮らしの中でアイデアをみつけ、30年以上にわたって作品を作り続けています。 【写真を見る】竹工芸の人間国宝・岐部笙芳さん「竹は自分を映す鏡」 たどり着いた境地とは 地道で丁寧な手作業で竹に命を吹き込む竹