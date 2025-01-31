1月31日（金）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。  ＜午後＞県道・・・熊本市南区銭塘町（携帯電話・シートベルト）国道325・・・阿蘇郡南阿蘇村河陽（携帯電話・シートベルト）国道266・・・天草市河浦町（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩