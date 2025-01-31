NY株式30日（NY時間14:22）（日本時間04:22） ダウ平均44964.06（+250.54+0.56%） ナスダック19669.39（+37.07+0.19%） CME日経平均先物39710（大証終比：+290+0.73%） 欧州株式30日終値 英FT100 8646.88（+89.07+1.04%） 独DAX 21727.20（+89.67+0.41%） 仏CAC40 7941.64（+69.16+0.88%） 米国債利回り 2年債 4.205（-0.008） 10年債 4.514（-0.014） 30年債 4.760（