気象台は、午前2時13分に、なだれ注意報を秋田市、横手市、男鹿市、潟上市、大仙市、仙北市、五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・秋田市、横手市、男鹿市、潟上市、大仙市、仙北市などに発表（雪崩注意報）沿岸では、風雪や高波に注意してください。秋田県では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□なだれ