timelesz¤Î3¿Í¤¬¡¢¶¦¤ËÊâ¤àÃç´Ö¤òÃµ¤¹¡Øtimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡Ù¡£5¼¡¿³ºº¤Ï¡¢¸õÊäÀ¸12¿Í¤¬3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢timelesz¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¿³ºº¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¾¾Åç Áï¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¾¾Åç Áï¡ÖÎÉ¤µ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Ä¤Ä·çÅÀ¤âÃÎ¤ê¡¢ËÍ¤â°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¡½¡½¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼·Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¡ÊµÆÃÓ¡ËÉ÷Ëá¥Á¡¼¥à¡¢»öÌ³