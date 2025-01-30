人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」より、ミッフィーと春の到来を告げる ”ミモザ” がテーマの期間限定ドリンク2種が登場する。☆色合い美しい、爽やかな ”ミモザ” ドリンク（写真9点）＞＞＞オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」にて