音楽フェス「ソノソノ インザ グリーンパーク(SONO SONO in the greenpark)」が、2025年4月12日(土)に大阪・服部緑地野外音楽堂で開催される。音楽フェス「ソノソノ インザ グリーンパーク」とは?今回が初開催となる「ソノソノ インザ グリーンパーク」は、神戸の春フェス「コーベ ソノソノ(KOBE SONO SONO)」から派生したスピンオフイベント。豊かな緑に囲まれた自然溢れる空間で、極上の音楽とグルメを楽しめる。CHO CO PA CO C