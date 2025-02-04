¥íー¥ê¥¨¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥¿ー¤Î£ó£õ£í£é£ò£å¤Ç¤¹¡£Ï¢ºÜ¡Ú¥³¥¹¥ÑÌ¾ÉÊ¥ê¥¹¥È¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¹¥á¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢²Á³Ê¤Ï¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ë½ÅÊõ¤Ç¤­¤ëÌ¾ÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªºòÇ¯½©Åß¥·ー¥º¥ó¤«¤éÂç¥Öー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ðー¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä♡º£²ó¤Ï¡¢¡ÖHeather¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºÇ½Ü¥â¥Æ¥³ー¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥«¥Ðー¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä11,000±ß