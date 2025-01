Prime Video(プライムビデオ)は、2024年に配信された作品の中から、配信開始後4週間に最も視聴された、英語圏以外の国で作られたオリジナル作品のトップ10を発表した。 「龍が如く ~Beyond the Game~」 Prime Videoで世界独占配信中 ©2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates. 日本の作品では、大ヒットゲーム「龍が如く」シリーズをもとに、オリジナル脚本で製作され