±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î30ÆüÉÕ¤Ç¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊQZSS¡Ë¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤­¡×¤ÎÂ¬°Ì±ÒÀ±¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤­¡×6¹æµ¡¡ÊQZS-6¡Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖH3¡×¥í¥±¥Ã¥È5¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü¤ò2025Ç¯2·î2Æü¤ËºÆÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£H3¥í¥±¥Ã¥È5¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï2025Ç¯2·î1Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å·¸õ°­²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯2·î2Æü¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê»þ´ÖÂÓ¤Ï17»þ30