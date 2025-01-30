日本漫画家協会会長で漫画家のちばてつや氏が３０日、国会内で開かれた「マンガ・アニメ・ゲームに関する議員連盟（ＭＡＮＧＡ議連）」（会長・古屋圭司衆院議員）にゲストとして出席した。「あしたのジョー」（原作・高森朝雄氏）や「のたり松太郎」など数多くの代表作で知られるちば氏は、昨年１１月３日に文化勲章親授式で天皇陛下から漫画家として初の文化勲章を贈られた。同議連はヒアリングの前に、ちば氏の功績をたたえ