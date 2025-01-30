トロフィーを手にする（左から）籏雅典さん、的場勇志さん、宮崎龍さん、冨田大介さん＝30日、東京都千代田区フランスで24、25日に開催された洋菓子作りの国際大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で連覇を果たした日本代表チームメンバーが30日、東京都内で記者会見した。チームリーダーを務めた洋菓子店「コンフィチュールアッシュ」（三重県）の籏雅典さん（43）は「やりきった達成感でいっぱい」と笑顔を