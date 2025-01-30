沖縄・石垣市でキャンプイン（２月１日）を迎えるロッテが３０日、新石垣空港に到着した。チーム本隊は午後６時１５分に空港入り。石垣での春季キャンプは１８年目で、今年からは宮崎・都城市でのキャンプと分かれて行われる。空港では歓迎セレモニーが行われ、吉井理人監督、中村奨吾内野手、西川史礁外野手が出席した。選手会長の中村奨は、集まった約１００人のファンの前で「今年で１８回目を迎えますが、チームを迎え入れ
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