【ALGS Year 4 Championship】 開催期間：1月29日～2月2日 開催場所：大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム） チケット（1デー・レギュラー）1月31日（金）：2,200円 2月1日（土）：4,000円 2月2日（日）：4,500円 Electronic ArtsとRespawn Entertainmentは、バトルロイヤルゲ&