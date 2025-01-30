¡ÚMUFG SV¥ê¡¼¥° ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à 2024-25 ÀÐÀî¡ÛTEAM NICHIKA 1¡Ý2 TEAM KOTONA¡Ê1·î25Æü¡¦½÷»Ò¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤´¤Ã¡×¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡È¥­¥ì¥­¥ì¡É¥À¥ó¥¹Àè½µËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥­¥ì¥­¥ì¤Î¡ÈÆæ¥À¥ó¥¹¡É¤òÈäÏª¤·¤¿½÷»ÒÁª¼ê¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¥ª¥â¥í¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö²Ú¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¤³¤ÎÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ´ÑÀï¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£