2025年1月5日から3月31日まで、ホテルニューオータニ幕張（千葉市美浜区ひび野2-120-3）ロビィ階「オールデイダイニング SATSUKI」と24階「ペントハウスラウンジ ベイコートカフェ」にて「いちごカクテル 〜ストロベリー×BOSO Rhum〜」が提供されています。ノンアルコールでも楽しめる千葉房総産ラムの「房総ラム フルールブラン」と旬のいちごを合わせたカクテルが冬季限定で2種類登場です。「ストロベリー ロワイヤル」（2000円