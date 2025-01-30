【Peel the Apple 浅原凜 1st 写真集「凜」】 2月12日 発売予定 価格：3,300円 Amazon/通常版裏表紙 扶桑社は、2月12日発売予定の「Peel the Apple 浅原凜 1st 写真集『凜』」において、裏表紙カットを公開した。本写真集は通常カバー版に加え、Amazonにて限定カバー版がラインナップされ、価格はいずれも3,300円。初回限定特典として特製ポスト