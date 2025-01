TK from 凛として時雨が、約5年ぶりとなるオリジナルアルバム『Whose Blue』を4月16日にリリースすることを発表した。本作は、完全生産限定盤と通常盤の2形態でのリリースとなる。稲葉浩志とのコラボレーションで話題となった「Scratch」をはじめ、「first death」、「クジャクジャノマアムアイア」、「誰我為」などのヒット作や、現在放送中のTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングテ