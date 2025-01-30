±Ñ²¦¼¼¤Î¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹²¦½÷¤¬¡¢É×¤Ç¼Â¶È²È¤Î¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥Þ¥Ú¥Ã¥ê¡¦¥â¥Ã¥Ä¥£¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢Âè2»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¡£2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿±Ñ²¦¼¼¸½ÃÏ»þ´Ö1·î29Æü¡¢±Ñ²¦¼¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢²¦½÷¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²¦½÷¤ÏÍ½ÄêÆü¤è¤ê¿ô½µ´ÖÁá¤¤¡¢1·î22Æü12»þ57Ê¬¤Ë4¥Ý¥ó¥É5¥ª