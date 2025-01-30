実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第4四半期）18:00 結果-0.2% 予想-0.1%前回0.1%（前期比) 結果-0.2% 予想0.1%前回-0.3%（前年比) 結果-0.4% 予想-0.2%前回0.1%（季調前前年比)