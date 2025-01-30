とある外国の名だたるホテルに設置された隠しカメラがとらえたハウスキーピングの作業風景映像が話題を呼んだことがあります。トイレを拭いたタオルで、コップや手すりも同じように拭いているシーンです。その映像リークが元となり、そのホテルは清掃員の教育を徹底し、現在は解消しているとのことでした。他の国での出来事と思いきや、今回取材に応じてくれた男性は、都内某ホテルでそれよりも悲惨な体験をしたそうです。◆ク