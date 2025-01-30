去年12月、小学校のグラウンドで女児にわいせつな動画を見せたり、下半身を触ったりしたとして、保健所の男性職員を懲戒処分です。 【写真を見る】鬼ごっこで仲良くなり…女児にわいせつ動画を見せて下半身触る 50歳の保健所職員を停職6か月の懲戒処分 三重県 1月30日付で停職6か月の懲戒処分を受けたのは、三重県の鈴鹿保健所に勤務する50歳の男性職員です。 三重県によりますと、男性職員は12月1日、自宅近くの小学校のグラウ