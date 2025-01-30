マンチェスター・シティのクロアチア代表MFマテオ・コバチッチが、起死回生の勝利を喜んだ。クラブ公式サイトが伝える。シティは29日、チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ最終節でクラブ・ブルージュに3-1と逆転勝利。土壇場でプレーオフ進出ラインに滑り込み、ノックアウトステージへのストレートインこそならずも、CLからの敗退を免れた。ハーフウェイライン付近からのスルスルとしたドリブルで最後は自ら同点弾を流し込み