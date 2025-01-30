福岡県警城南署は30日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に29日午後1時ごろ、警視庁捜査二課の警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなた名義のクレジットカードを逮捕した犯人が持っていた」「あなたも犯人グループに入っているので、今すぐ長野まで来られるか」などと言われる内容だった。