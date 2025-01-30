現地時間１月29日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節で、遠藤航が所属するリバプールはPSVと敵地で対戦。無傷の７連勝ですでにノックアウトフェーズ・ストレートインを決めており、大幅にメンバーを入れ替えて臨んだなか、２−３で逆転負けを喫した。遠藤はアンカーで今季CL初先発。すると、１−１で迎えた40分に絶妙なロングパスを送り込み、ハービー・エリオットの一時勝ち越しとなる得点を演出し