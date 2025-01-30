Jリーグは１月30日、『NEXT GENERATION MATCH』の参加選手を発表した。NEXT GENERATION MATCHは、２月８日に国立競技場で開催される『FUJIFILM SUPER CUP2025』の前に行なわれるユース年代を対象とした親善試合だ。2010年以降は毎年実施しており、今回が16度目の開催。2019年まではU-18Ｊリーグ選抜と日本高校サッカー選抜の対戦、2020年以降はJ１優勝クラブのアカデミーチームと日本高校サッカー選抜の対戦で開催してきたが