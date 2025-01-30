沖縄県金武町でキャンプ中の浦和レッズは１月30日、クラブの公式Xでブラジル１部のECジュベントゥージから完全移籍加入したDFダニーロ ・ボザのチーム合流を報告した。浦和のベンチコートを着用した26歳のブラジル人DFがチームメイトへの挨拶や、マテウス・サヴィオと肩を寄せ合う写真などを公開した。【画像】レッズDFダニーロ ・ボザがチーム合流この投稿には、以下のような声が上がった。「ボザきてたぁぁぁ！！！ようこ