女優の吉岡里帆（32）が30日、自身のインスタグラムを更新。出演中のTBS系日曜劇場「御上先生」（日曜後9・00）で主演を務める俳優・松坂桃李（36）の圧巻の演技力について記した。吉岡は「“御上先生”2話ご視聴ありがとうございます」と書き出し、「撮影も現在佳境なのですが、改めて御上先生演じる松坂桃李さんの凄さに日々感動しています」と明かした。続けて「今作の撮影方法がこれまでの学園ものと大きく違う点は台詞