30日朝、大分県竹田市の国道交差点で乗用車と軽トラックが出会い頭に衝突し、軽トラックを運転していた84歳の男性が死亡しました。 30日午前7時半過ぎ、竹田市菅生の国道57号の交差点で乗用車と軽トラックが出会い頭に衝突しました。 この事故で軽トラックを運転していた大分市常行のアルバイト、藤井文明さん（84）が胸を強く打って、市内の病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡しました。 乗用車を運転していた女性（42