民間の有識者らで構成する「令和臨調」は、国の借金や税・社会保障の国民負担といった財政状況を長期で推計する専門組織を設立するよう与野党に提言しました。令和臨調の提言では、財政の持続性に対する懸念が若い世代の将来不安につながっているとして、長期で財政状況を推計する独立した組織を今の通常国会で法制化し、創設することを求めています。この組織は国会内に設置し、今後30年から40年といった期間で、財政収支や