インフルエンザに引き続き注意 熊本県内の2025年第4週（1月20日～26日）のインフルエンザの報告数は、970件（一定点当たり12.28）で、報告数は減少しましたが、引き続き注意が必要です。 【表を見る】インフルエンザ・感染性胃腸炎など 保健所別の発生状況 県は、基本的な感染防止対策を徹底するよう呼びかけています。 主な感染症（報告数順） インフルエンザ970件（前週1,955）↓減少 新型コロナウイルス感染症4