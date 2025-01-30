俳優・黒沢年雄が３０日、自身のブログを更新し、元タレントの中居正広氏の問題に私見を示した。２０２３年に発生した中居氏の女性トラブルが各方面に?飛び火?し、連日、ニュースサイトやＳＮＳを騒がせている状況だ。これに対し黒沢は「ニュースは中居問題ばかり…場所を移してやって頂きたい！！」と苦言。さらに「騒げば騒ぐだけ女性が不利になる…中居氏にとっては法律的に解決ずみ…」とトラブルは示談済みの内容だと強