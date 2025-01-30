ヘンリー王子は、ビザ記録に薬物使用の記録がある可能性があると、ＧＢニュースの司会者ダレン・グライムス氏が指摘した。これにより王子の国外追放問題が再燃。英紙エクスプレス氏が２８日、報じた。この発言は保守党議員のスエラ・ブレイバーマン氏が、トランプ大統領に王子のビザ記録の公開を要請したことを受けてのものだ。グライムス氏はスカイニュース・オーストラリアに対し「彼らは確かに薬物使用を認めた証拠を見つけ