【中居正広氏】元タレント。１９７２年８月１８日生まれ。神奈川県出身。８７年に旧ジャニーズ事務所に入所し、翌年ＳＭＡＰのメンバーに。番組司会者としての才能を開花させ、９７年には「第４８回ＮＨＫ紅白歌合戦」で史上最年少の２５歳で初めて司会を務める。その後通算６回も同番組の司会を担当。２０１６年のＳＭＡＰ解散を経て、２０年にジャニーズ事務所を退所。２５年１月に女性トラブルを巡る騒動が拡大し、芸能界を引退