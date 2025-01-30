巨人・赤星優志投手（２５）が３０日、春季キャンプ地の宮崎で行われている合同自主トレ最終日（３日目）にブルペン入り。直球を中心に３０球、力強いボールで捕手のミットを鳴らし「開幕から先発で行けるように初日からアピールしたいなと思います」と決意をにじませた。大卒３年目だった昨季はシーズン初先発の４月１７日・阪神戦からまさかの７連敗。９月中旬にようやく１勝目を挙げ、１勝７敗、防御率３・１２で一年を終え