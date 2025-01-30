東洋テック [東証Ｓ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.0％減の6億円に減り、通期計画の14億円に対する進捗率は43.4％にとどまり、5年平均の71.0％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の7.9億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績