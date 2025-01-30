求められる常在戦場の危機意識 2024年末に発生したサイバー攻撃。日本航空（JAL）が攻撃の標的となったが、その攻撃手法はサーバーに過負荷をかけてダウンさせる「DDoS攻撃」と言われるものだ。 このタイプの攻撃は24年10月の衆院選公示日にも仕掛けられたようで、自民党のホームページが閲覧できなくなった。また、5月にJR東日本の「モバイルSuica」などが使えなくなったのも同じだ。