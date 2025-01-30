日本時間１５時３０分に仏実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第4四半期）15:30 予想0.1%前回0.4%（前期比) 予想0.8%前回1.2%（前年比)