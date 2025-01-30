【ユーロ圏】 フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第4四半期）15:30 予想0.1%前回0.4%（前期比) 予想0.8%前回1.2%（前年比) ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第4四半期）18:00 予想-0.1%前回0.1%（前期比) 予想0.1%前回-0.3%（前年比) 予想-0.2%前回0.1%（季調前前年比) ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第4四半期）19:00 予想0.2%前回0.4%（前期