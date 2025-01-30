氷見野日銀副総裁 予想インフレ率を２％にどうアンカーするのかが重要 良い道筋がたどれる可能性が高くできるよう、適切な政策運営に努める 利上げ後も実質金利は大幅マイナス、緩和的金利環境を維持している 物価の基調に関する判断をもとに、政策スタンスを定める 経済・物価に応じ政策金利引き上げ、金融緩和度合いを調整