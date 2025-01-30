ドル円１５４．７０台へと小反発、氷見野日銀副総裁の講演中＝ロンドン為替 日本時間午後３時から氷見野日銀副総裁の講演が始まっている。副総裁は緩やかな物価上昇が定着、ゆっくりと金利ある世界となること理想像、とし現状の実質金利マイナスの状態がずっと続くのは普通の姿ではない、としていた。また、今回の名目金利のある世界、かつてとは違いが生じる可能性がある、と今後の行方を見守る姿勢も示唆されている。ドル円